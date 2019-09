Airbus rafforza la sua partnership con la Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus conferma il suo impegno per la partnership strategica a lungo termine con l’industria aeronautica cinese e ha firmato un nuovo accordo con Aviation Industry Corporation of China (AVIC) per approfondire la cooperazione industriale sulla produzione di aeromobili Airbus a corridoio singolo. L’accordo è stato firmato nella Grande Sala del Popolo di Pechino, alla presenza del Primo ministro cinese Li Keqiang e della Cancelliera tedesca Angela Merkel, in visita ufficiale.

La collaborazione con AVIC rafforzerà la produzione di fusoliere per gli aeromobili Airbus a corridoio singolo (A319/A320) nello stabilimento di Tianjin, in Cina. La prima consegna di una fusoliera per un aeromobile Airbus a corridoio singolo (A319/A320) assemblata in Cina è prevista nel secondo trimestre del 2021. La firma è una pietra miliare per la partnership tra Airbus e l’industria aeronautica cinese, e andrà a beneficio del settore dell’aviazione di entrambe le parti in termini di quantità e qualità.

La collaborazione industriale tra Airbus e l’industria aeronautica cinese per gli aeromobili commerciali risale al 1985 quando venne firmato il primo accordo di subappalto con Xi’an Aircraft Company (attualmente AVIC Aircraft Co.Ltd) per la produzione e l’assemblaggio di porte d’accesso degli aeromobili wide-body Airbus A300/A310. Il valore totale della partnership industriale tra Airbus e l’industria aeronautica cinese ammontava nel 2018 a USD 900 milioni.