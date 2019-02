Airbus, quasi completato primo A350-900 XWB per JAL

editato in: da

(Teleborsa) – E’ in corso a Tolosa, in Francia, l’assemblaggio finale del primo A350-900 EWB (Extra Wide Body) per JAL-Japan Airlines. il velivolo, dalla cabina passeggeri ultra confortevole Airspace by Airbus, sta prendendo forma nella Final Assembly Line (FAL) dello stabilimento Airbus. La giunzione ali/fusoliera e l’installazione dei piani di coda verticale e orizzontale sono state completate.

Ora, il primo dei 31 velivoli Extra Wide Body commissionati da JAL al costruttore europeo nel 2013 (18 A350-900 e 13 A350-1000) passerà nella successiva “stazione di assemblaggio” per il completamento della struttura, che prevede, tra le altre cose, l’installazione delle winglets alle estremità delle ali e “test a terra” su impianti meccanici, elettrici e dell’avionica. E’ questo il primo ordine in assoluto di Japan Airlines ad Airbus.

La consegna a JAL dell’A350-900 XWB ora nella fase finale di assemblaggio è prevista intorno alla fine di giugno. La flotta JAL A350 entrerà in servizio sulle principali rotte nazionali, iniziando con la tratta Haneda-Fukuoka da settembre. Dopo il necessario “rodaggio” soprattutto per piloti e tecnici, i nuovi Airbus saranno impiegati su collegamenti internazionali e intercontinentali, sostituendo i velivoli widebody di vecchia generazione.

L’A350 XWB è una nuova famiglia di aeromobili di “media taglia” per servizi non stop a lunghissimo raggio. Il design aerodinamico, la fusoliera e le ali in fibra di carbonio, oltre a i nuovi motori Rolls-Royce a basso consumo di carburante, permettono livelli di efficienza operativa senza eguali, con una riduzione del 25% delle emissioni e del consumo di carburante. Inoltre, la cabina Airspace by Airbus dell’A350 XWB offre a passeggeri e equipaggi un confort di livello molto elevato, soprattutto in termini di silenziosità.

A fine gennaio 2019, il Consorzio europeo Airbus ha registrato un totale di 894 ordini fissi per l’A350 XWB da 48 clienti in tutto il mondo, rendendolo in breve tempo uno dei velivoli widebody di maggior successo di sempre.