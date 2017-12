Airbus, nuovo piano di successione dei vertici. Enders via nel 2019

(Teleborsa) – Airbus si prepara a cambiare i vertici, dopo che l’amministratore delegato Tom Enders ha fatto sapere che non desidera rinnovare il proprio mandato oltre il mese di aprile 2019.

“Il privilegio di dirigere questa straordinaria società va di pari passo con la responsabilità di garantire una successione fluida una volta giunto il momento. Nel 2019 avrò trascorso 14 anni alla guida di Airbus e di EADS. L’avventura è stata lunga e appassionante, ma ora è venuto il momento di iniziare un cambio di leadership. Abbiamo bisogno di menti nuove per gli anni 2020. Nel corso dei prossimi 16 mesi collaborerò con il Consiglio di Amministrazione al fine di garantire una transizione fluida con il prossimo CEO e una nuova generazione di dirigenti. Mi focalizzerò sulle nostre sfide commerciali e, allo stesso tempo, mi concentrerò nel portare a un livello ancora più alto e solido i programmi dell’azienda per quanto riguarda etica e conformità”, ha dichiarato Tom Enders.

Il Direttore operativo Fabrice Brégier, anche Presidente di Airbus Commercial Aircraft, ha fatto sapere al Consiglio di Amministrazione che non desiderava prendere parte al processo di selezione del nuovo Amministratore delegato per il 2019 e che avrebbe terminato le proprie funzioni a febbraio 2018 per dedicarsi ad altri obiettivi.

Guillaume Faury, attualmente Amministratore delegato di Airbus Helicopters, sarà il successore di Fabrice Brégier nel ruolo di Presidente di Airbus Commercial Aircraft.

Nel 2018 il Consiglio di Amministrazione farà una selezione di manager sia all’interno, sia all’esterno della società, da candidare alla posizione di Amministratore delegato, con l’obiettivo di annunciare il nome del successore di Tom Enders con il sufficiente anticipo affinché possa essere ufficialmente nominato nel corso dell’Assemblea degli Azionisti nel 2019.

“Il Consiglio d’Amministrazione ha la responsabilità di assicurare all’azienda una successione pianificata e organizzata e di proseguire nel costante sviluppo della squadra manageriale. Siamo sicuri di aver preso le giuste decisioni per garantire ad Airbus sia la stabilità nel lungo periodo, sia futuri successi. Tom Enders gode del nostro pieno appoggio per condurre Airbus lungo questo rinnovo generazionale”, ha dichiarato Denis Ranque, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Airbus.