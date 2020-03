Airbus, misure per rafforzare liquidità e bilancio in risposta a COVID-19

editato in: da

(Teleborsa) – Dal quartier generale presso l’aeroporto di Toulouse-Blagnac, nellaFrancia meridionale, Airbus SE ha annunciato da le misure per rafforzare la sua liquidità e il bilancio di fronte alla pandemia di COVID-19 con l’approvazione dal Consiglio di Amministrazione per una nuova linea di credito di 15 miliardi di euro in aggiunta all’attuale linea di credito revolving di 3 miliardi. Tutto ciò, mentre il colosso aerospaziale europeo continua a valutare la situazione attuale e il suo impatto sulle sue attività, i suoi clienti, i suoi fornitori e l’intero settore.

“La nostra priorità è proteggere le persone sostenendo gli sforzi globali per frenare la diffusione del coronavirus – ha dichiarato il CEO Guillaume Faury – e nel contempo stiamo salvaguardando la nostra attività per preservare il futuro di Airbus e riprendere le operazioni in modo efficiente dopo la crisi. Abbiamo annullato le nostre previsioni per il 2020 a causa della volatilità della situazione. Allo stesso tempo, ci impegniamo a garantire la liquidità dell’azienda in ogni momento, attraverso una politica patrimoniale prudente. Sono fiducioso che Airbus e l’intero settore aerospaziale supereranno questo periodo critico”.

Per rispecchiare la prudente politica di bilancio della società al fine di garantirne la flessibilità finanziaria, il management di Airbus ha così ottenuto dal CdA la seguente serie di provvedimenti: oltre alla nuova linea di credito di 15 miliardi di euro in aggiunta ai 3 miliardi già in essere, il permesso di ritirare la proposta di dividendo 2019 di 1,80 euro per azione, che rappresenta un valore complessivo di circa € 1,4 miliardi; la sospensione del finanziamento volontario delle pensioni integrative. A causa della scarsa visibilità dovuta alla situazione in costante evoluzione, le previsioni per il 2020 sono state così cancellate. Sono stati identificati vari scenari operativi, tra cui misure per ridurre il fabbisogno di liquidità, che saranno attivati in base allo sviluppo della pandemia.

Come risultato di queste decisioni, la società dispone ora di liquidità sufficiente per soddisfare i requisiti di cassa aggiuntivi relativi al coronavirus. Le risorse di liquidità, che in precedenza ammontavano a circa 20 miliardi di euro, di cui circa 12 in attività finanziarie disponibili e circa 8 in linee di credito inutilizzate, sono state rafforzate grazie alla conversione di una linea di credito esistente di 5 miliardi in una nuova linea di credito di 15 miliardi di euro. La liquidità disponibile è ora pari a circa 30 miliardi di euro.

Airbus intende garantire la continuità delle sue attività, anche in caso di crisi prolungata, mantenendo in ogni caso la produzione, gestendo il portafoglio ordini, supportando i propri clienti e garantendo la flessibilità finanziaria delle proprie operazioni. Airbus accoglie pertanto con favore gli sforzi dei Governi di tutto il mondo per stabilizzare questo settore sostenendo la salute finanziaria di compagnie aeree e fornitori. Airbus continua a monitorare la salute generale del settore.

Airbus, leader mondiale nel capo aeronautico, dello spazio e dei relativi servizi, ha convocato l’Annual General Meeting del 2020 per il 16 aprile ad Amsterdam. A causa dell’epidemia di COVID-19, Airbus scoraggia la partecipazione fisica e incoraggia fortemente gli azionisti a votare per delega in linea con le misure di salute e sicurezza pubblica.

(Foto: Ansa/AP)