Airbus, lanciato con successo il satellite EDRS-C

editato in: da

(Teleborsa) – È stato lanciato con successo il satellite EDRS-C, tramite il lanciatore Ariane 5. Dopo una fase preliminare di test, il satellite raddoppierà la capacità di trasmissione del sistema, così da inoltrare simultaneamente i dati provenienti da due satelliti di osservazione e fornire un back-up ridondante per la SpaceDataHighway.

La SpaceDataHighway è la prima rete al mondo in ‘fibra ottica’ nello spazio basata su una tecnologia laser all’avanguardia. Si tratta di una rete unica di satelliti in orbita geostazionaria, in grado di trasmettere dati ad una velocità di 1,8 Gbit/s. Questo sistema sarà un componente chiave del programma Airbus Network for the Sky (NFTS), che combina varie tecnologie tra le quali le comunicazioni mobili 5G e le connessioni laser.

Insieme al satellite EDRS-A, trasmetterà quotidianamente le immagini della Terra acquisite dai quattro satelliti di osservazione Sentinel del programma Copernicus. Si prevede che i satelliti, incluso EDRS-C, saranno pienamente operativi entro la fine del 2019, quando il collegamento inter-satellite e il servizio end-to-end saranno testati e messi in servizio insieme ai satelliti Sentinel.