Airbus, iniziata la produzione dell’A220 negli USA

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus ha dato l’avvio ufficiale alla produzione dell’A220 negli USA, presso lo stabilimento di Mobile, in Alabama.

La costruzione dell’hangar principale della linea di assemblaggio e degli altri edifici di supporto per la produzione del nuovo aeromobile A220 è iniziata presso il Mobile Aeroplex di Brookley all’inizio di quest’anno. Airbus assemblerà i primi A220 all’interno degli attuali hangar per la produzione della Famiglia A320 e in alcuni hangar appena ultimati. La consegna del primo A220 prodotto negli Stati Uniti, ovvero un A220-300 destinato a Delta Air Lines, è prevista per il terzo trimestre del 2020.

Entro la metà del prossimo decennio, si stima che la struttura produrrà tra i 40 e i 50 aeromobili A220 all’anno.