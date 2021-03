Airbus in consorzio con Fujitsu e Thales per comunicazione tattica esercito britannico

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus, Fujitsu e Thales UK hanno firmato una lettera d’intenti per lavorare insieme sulla prossima opportunità di Systems Integrator (SI) del Ministero della Difesa britannico (MOD), il programma Land Environment Tactical Communications and Information Systems (LE TacCIS).

A seguito della firma del memorandum, i partner hanno formato il consorzio ICELUS guidato da Airbus, che riunirà un collettivo fidato di partner strategici del MOD che hanno una vasta esperienza delle reti di comunicazione della difesa. Il consorzio offrirà un cambiamento pionieristico attraverso un approccio di integrazione dei sistemi per offrire efficacia operativa e vantaggio informativo all’utente finale.

ICELUS si concentrerà sulla prossima opportunità di LE TacCIS System Integrator (SI) per guidare la progettazione e l’integrazione di prodotti e servizi per applicazioni, infrastrutture e reti. Il contratto è previsto entro il 2023/2024.

Il programma LE TacCIS è costituito da più sottoprogrammi e progetti con l’obiettivo di fornire la prossima generazione di comunicazioni militari tattiche nell’ambiente terrestre, fornendo i mezzi per prendere decisioni ponderate e tempestive abilitate da sistemi informativi di comunicazione (CIS) agili. LE TacCIS è progettato per essere resiliente e per integrarsi con altri sistemi per consentire la condivisione rapida e facile delle informazioni tra le piattaforme e i sistemi d’armamenti.

In contrasto con il modello di fornitore principale a fonte unica dell’attuale sistema, gli elementi del programma LE TacCIS saranno messi in competizione con l’industria che sarà incentivata a fornire una maggiore agilità del sistema, capacità e rapporto qualità-prezzo.