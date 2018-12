Airbus, il primo A320neo per l’Italia volerà con i colori di “Ernest”

editato in: da

(Teleborsa) – Ernest Airlines (o anche Fly Ernest) sarà la prima compagnia aerea italiana a ricevere un A320neo (New Engine Option, ovvero Opzione Nuovo Motore), il velivolo sviluppato da Airbus che si caratterizza per ridotto consumo di carburante e riduzione di impatto acustico e ambientale, che entrerà a fare parte della sua flotta nel febbraio 2020.

Un annuncio che segue da vicino l’avvio il 22 dicembre scorso dei voli di linea dell’ultimo velivolo A320ceo (Current Engine Option, Opzione Motore Corrente) da 180 in classe economica arrivato dagli stabilimenti di Tolosa a fine novembre.

L’aeromobile “neo”, battezzato “Fredrik”, affianca gli altri due Airbus già in flotta, Felix e Lucas. Entro il 2025 Ernest Airlines disporrà in totale di 20 velivoli A320, di cui cinque entreranno in flotta nel 2019 e altri quattro nel 2020. Massimo Di Perna, Sales and Marketing Director di Ernest, ha confermato i programmi di crescita per il 2019, sia in termini di aumento di frequenze che di nuove rotte.

Il network di Ernest Airlines ha un forte sviluppo tra Italia, Albania e Ucraina e prevede una continua espansione a partire dalle nuove destinazioni che saranno servite per Kharkiv, sempre in Ucraina, da Milano e Roma, oltre che Kiev e Tirana da Roma e Genova. Per la stagione estiva 2019, Ernest opererà 23 rotte internazionali in partenza da 9 aeroporti italiani.