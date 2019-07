Airbus Helicopters si aggiudica l’ordine del nuovo ACH160

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus Helicopters si è aggiudicata, da parte di un nuovo misterioso cliente, l’ordine per un ACH160 nelle Filippine. Questo modello, presentato in versione Exclusive, è un lussuoso velivolo in grado di ospitare fino a otto passeggeri, con interni eleganti, due sportelli e gradini elettrici.

Equipaggiato con pale Blue Edge e un nuovo rotore Fenestron inclinabile, l’ACH160 costituisce un unicum nella regione de sud-est asiatico. Attraverso il proprio centro clienti con sede a Manila, Airbus Helicopters Philippines fornisce soluzioni di manutenzione, riparazione e revisione, supporto e assistenza a più di 50 clienti.