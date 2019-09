Airbus Helicopters, Ceccacci nominato General Manager per Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus Helicopters ha nominato Alexandre Ceccacci General Manager del Customer Centre in Italia. La nomina segue l’acquisizione del suo storico distributore italiano Aersud Elicotteri.

Airbus consolida così la sua presenza in un mercato importante che conta attualmente 250 elicotteri Airbus in servizio presso oltre 90 clienti italiani, con un Customer Centre situato a Verona e un centro di manutenzione degli elicotteri a Trento, entrambi interamente controllati.

Alexandre Ceccacci, in seguito ad un’esperienza ventennale in Airbus Helicopters, ricopriva in precedenza la carica di Head of Support & Services per l’America Latina. La carriera in Airbus è iniziata in Messico, per poi proseguire presso la sede centrale di Marignane (Francia) nell’area manutenzione e di nuovo in America Latina.

Francese di origine italiana, Ceccacci, 48 anni, si è laureato presso l’Institut Polytechnique des Sciences Appliquées di Parigi, dove si è specializzato in Ingegneria aeronautica.