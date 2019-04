Airbus e Orbital Insight lanciano Earth Monitor

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus Defence and Space e Orbital Insight hanno ampliato la loro partnership per lo sviluppo di Earth Monitor, un potente servizio di analisi dei cambiamenti che fornisce una comprensione approfondita della situazione in aree di interesse predefinite o di nuova competenza.

Earth Monitor, disponibile tramite la piattaforma OneAtlas di Airbus, si avvale dell’esperienza di apprendimento automatico e visione computerizzata di Orbital Insight e, attraverso potenti algoritmi, rileva quasi in tempo reale i cambiamenti nell’utilizzo di infrastrutture e del territorio, oltre a identificare e conteggiare automobili, camion e a breve anche aeromobili. Questo servizio avanzato unisce le capacità di reactive tasking di Airbus e le immagini premium dell’archivio della Living Library, così da offrire accesso ad analisi statistiche avanzate, trend e mappe di rilevamento.