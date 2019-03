Airbus, drone Skyways collauda prime consegne terra-nave a mondo

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo mesi d’intensa preparazione, Airbus ha avviato a Singapore le prove di consegna pacchi terra-nave con il proprio drone Skyways. Si tratta della prima occasione in cui la tecnologia dei droni viene impiegata in un porto per la consegna rapida alle navi all’ancora di oggetti di piccole dimensioni.

L’utilizzo di velivoli senza pilota nell’industria marittima apre la strada a un possibile ampliamento del portafoglio dei servizi delle agenzie navali, accelerando le consegne fino a sei volte, riducendone i costi fino al 90%, diminuendo l’impatto ambientale e limitando significativamente i rischi di incidenti associati alle consegne via lancia.

Il primo volo di consegna terra-nave, 1,5 kg di materiali di consumo stampati in 3D, è stato effettuato per la nave “M/V Pacific Centurion” della Swire Pacific Offshore, adibita all’ancoraggio delle piattaforme offshore (Anchor Handling Tug Supply), situata a 1,5 km dal Molo Sud del Porto di Singapore. Dopo essere atterrato in sicurezza sul ponte della nave e aver depositato il carico nelle mani del comandante, il velivolo senza pilota Skyways è poi tornato rapidamente alla propria base, segnando un tempo di volo totale di dieci minuti.

Partner dell’operazione Wilhelmsen Ships Services, una delle società leader nel settore della logistica marittima e dei servizi portuali. Durante le prossime prove il drone Skyways decollerà dal molo con una capacità di carico utile fino a 4 kg e una navigazione autonoma verso le navi, lungo “corridoi aerei” predeterminati, fino a 3 km dalla costa.

Avendo dimostrato la capacità di consegnare pacchi in modo sicuro e affidabile alle navi ancorate al largo di Singapore, Skyways inizierà presto un’altra fase di collaudo che vedrà la consegna aerea autonoma di pacchi in territorio urbano, presso l’Università Nazionale di Singapore.