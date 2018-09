Airbus consegna a Singapore Airlines il primo A350-900ULR

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus ha consegnato a Singapore Airlines il primo A350-900ULR con cui inizierà a operare dal prossimo 11 ottobre il collegamento con New York, che rappresenta la rotta commerciale più lunga e apre lo scenario dei voli a ultra lungo raggio degli aeromobili della famiglia A350 XWB.

Airbus ha sviluppato la variante che estende il raggio operativo proprio per rispondere alle richieste di effettuare voli diretti su distanze molto lunghe. Va tenuto conto che molte compagnie aeree utilizzano già l’A350-900 e l’A350-1000 su voli a lunga distanza.

L’A350-900ULR – derivato dall’A350-900 – può volare per 9,700 miglia nautiche grazie all’accresciuta capacità di carico del carburante che arriva a 24.000 litri. Con un peso massimo al decollo di 280 tonnellate, l’A350-900ULR è in grado di volare per oltre 20 ore senza scalo, garantendo comfort in cabina e costi operativi contenuti per le compagnie.