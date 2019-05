Airbus avviata partnership con Inmarsat per creare nuova generazione di satelliti

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus ha siglato un contratto con Inmarsat, società operante a livello mondiale nelle comunicazioni satellitari mobili. Le due Compagnie hanno avviato una collaborazione per la progettazione, produzione e realizzazione del primo di una nuova generazione di satelliti geostazionari in banda Ka, Inmarsat GX7, 8 e 9. Questi tre satelliti sono i primi a essere basati sulla nuova linea di prodotti OneSat di Airbus, la quale è completamente riconfigurabile in orbita.

I tre satelliti in banda Ka, grazie all’elaborazione a bordo e alle antenne attive, saranno in grado di regolare la propria copertura, capacità e frequenza. In questo modo potranno fornire dinamicamente energia e larghezza di banda, per adattarsi in tempo reale alle esigenze di Inmarsat nel fornire connettività a banda larga HTS (High Throughput) per il mercato della mobilità.

La piattaforma dei satelliti OneSat di Airbus si basa su un approccio standard, modulare e design-to-manufacturing e può essere consegnata con maggiore celerità rispetto ai classici satelliti per le telecomunicazioni.

Il satellite “pronto all’uso” OneSat si basa sulla lunga esperienza acquisita da Airbus grazie ai propri satelliti Eurostar per le telecomunicazioni, altamente affidabili, e alla realizzazione di mega-costellazioni.