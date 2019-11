Airbus, arrivano nuovi ordini durante il Dubai Airshow

editato in: da

(Teleborsa) – Arrivano nuovi ordini per Airbus durante il Dubai Airshow.

il primo ad esercitare il diritto di acquisto per aumentare la propria flotta di A320neo è EasyJet che ne chiede altri 12 nuovi aeromobili. L’accordo porta l’ordine totale del vettore per la Famiglia A320neo a 159 aerei e gli ordini complessivi di aeromobili a corridoio singolo Airbus a 480 della Famiglia A320.

easyJet opera attualmente oltre 1.000 rotte con una flotta di 333 aeromobili della Famiglia A320 (39 della Famiglia A320neo e 294 della Famiglia A320ceo) e serve oltre 155 aeroporti europei in oltre 30 paesi. Dal primo aeromobile della Famiglia A320 consegnato nel 2003, easyJet è cresciuta fino a operare la più grancsde flotta della Famiglia A320 in Europa oltre a essere il più grande cliente europeo per il NEO.

Anche Air Senegal, il nuovo vettore nazionale del Senegal, ha firmato una Lettera d’Intenti (Memorandum of Understanding) per otto aeromobili Airbus A220-300 alla presenza di Alioune Sarr, Ministro del Turismo e dei Trasporti del Senegal.

Infine anche Flynas, il primo vettore low cost dell’Arabia Saudita, ha reso noto un ordine fermo per 10 Airbus A321XLR al Dubai Airshow 2019. L’accordo è stato firmato da Bandar Almohanna, CEO di flynas, e da Christian Scherer, CCO di Airbus.

Il titolo Airbus chiude la giornata con un rialzo dello 0,57%.

(Foto: Ansa/AP)