Airbus Air Italy collaudati all’Aeroporto Montichiari di Brescia

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto Montichiari di Brescia ha ospitato le operazioni di collaudo degli Airbus destinati a comporre la flotta di Air Italy ed essere impiegati sulle rotte da Milano Malpensa a New York e Miami che saranno introdotte a partire dal mese di giugno.

Nell’ultimo fine settimana gli Airbus con la livrea hanno effettuato una serie di decolli dallo scalo bresciano sorvolando la bassa Lombardia e Lago di Garda.

Due settimane fa è atterrato a Malpensa il primo Boeing 737 Max 8, decollato dalla sede del costruttore a Everett, Seattle. Dopo avere inaugurato a maggio le rotte che collegano Milano a Roma, Napoli, Palermo e Olbia, Air Italy si appresta ad aprire le rotte per Catania e Lamezia Terme, dai primi di giugno i voli per New York e Miami, e tra settembre e ottobre quelli per Bangkok e Mumbai.