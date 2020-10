Airbus aggiornerà il Communications and Mission System della Raaf

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus, leader mondiale nella produzione di aerei civili, è stata scelta dal Commonwealth dell’Australia per sviluppare un aggiornamento del Communications and Mission System. Il lavoro riguarderà la flotta A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) della Royal Australian Air Force (RAAF) e dovrà perciò soddisfare le esigenze di interoperabilità dell’Aeronautica Militare, secondo i nuovi requisiti operativi.

L’operazione di aggiornamento è stata suddivisa in due momenti: la Fase 1 vedrà la progettazione, sviluppo e integrazione dei sistemi prima del raggiungimento della Critical Design Review; nella Fase 2 Airbus installerà e consegnerà un prototipo dell’aeromobile KC-30 (il nome usato dalla RAAF per l’A330 MRTT) per l’utilizzo nel processo di certificazione e qualificazione, prima di finalizzare e fornire i kit di modifica per l’intera flotta.

Airbus dovrà inoltre fornire pacchetti dati e il necessario supporto per garantire le funzionalità aggiornate anche nei sistemi come il Full Flight Simulator (FFS), l’IPT (Integrated Procedures Trainer), il Remote Air Refuelling Operator (RARO) e il Console Part Task Trainer (PTT).