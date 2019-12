Airbus acquisisce l’americana MTM Robotics

editato in: da

(Teleborsa) – Airbus ha acquisito la società di automazione industriale MTM Robotics, un’operazione che conferma l’impegno di Airbus nell’espansione delle competenze robotiche avanzate per i suoi processi di produzione. MTM Robotics manterrà il suo attuale management, i 40 dipendenti e l’attuale stabilimento a Mukilteo, vicino a Seattle, nello Stato di Washington.

“Accogliamo con favore ed entusiasmo l’ingresso nella famiglia Airbus e non vediamo l’ora di integrare ulteriormente i nostri prodotti e i nostri approcci nella catena produttiva di Airbus”, ha dichiarato Mike Woogerd, fondatore di MTM.

L’acquisizione è l’ultimo capitolo di un rapporto di fiducia tra le due aziende che dura da oltre dieci anni, e che ha visto i sistemi robotizzati automatici MTM già in uso negli stabilimenti di produzione di Airbus. MTM opererà come una consociata interamente controllata da Airbus Americas Inc., con sede a Herndon, in Virginia, e continuerà a essere fornitore di altri clienti nel settore aerospaziale. Dal 2003, MTM ha sviluppato oltre 40 sistemi di produzione nel settore aerospaziale integrando apparecchiature, strumenti, software per macchinari e software aziendale per clienti negli Stati Uniti, in Europa, nel Medio Oriente e in Asia.

L’acquisizione segna l’ultimo passo nel percorso industriale di Airbus, volto a sfruttare i vantaggi in termini di tempi e costi associati all’uso della robotica nella produzione e nell’assemblaggio degli aeromobili commerciali.

“La competitività di domani sarà determinata sia dalla progettazione del migliore aeromobile sia dalla costruzione del sistema di produzione più efficiente – ha affermato Michael Schoellhorn, Chief Operating Officer di Airbus – l’automazione e la robotica sono fondamentali per la nostra strategia industriale. Siamo felici di dare il benvenuto a MTM Robotics come membro della famiglia e di fare insieme un passo avanti in questo entusiasmante progetto”.

“MTM si adatta perfettamente all’obiettivo di Airbus di sviluppare soluzioni di progettazione e produzione innovative, pur mantenendo l’agilità”, ha spiegato Patrick Vigié, Head of Industrial Technologies di Airbus.

“Airbus e MTM Robotics credono che l’automazione nella produzione di aeromobili possa e debba essere più leggera, più trasferibile

e meno dispendiosa in termini di costi”, ha spiegato Vigié. “Unendo i nostri sforzi e le nostre competenze, siamo ben posizionati per stabilire standard di settore per la fabbrica di domani”, ha concluso.

