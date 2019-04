Airbus A350 XWB, Type Certification in Giappone. Primo volo commerciale JAL a settembre

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero giapponese del Territorio, Infrastrutture, Trasporti e Turismo (MLITT) ha rilasciato la Type Certification (Certificazione di Tipo) per l’Airbus A350 XWB, consentendo al primo cliente di A350 XWB (eExtra Wide Body) del Paese del Sol Levante, Japan Airlines, di poter operare con questo nuovo aereo. La Type Certification riguarda l’aeromobile equipaggiato con motori Rolls-Royce Trent XWB.

“Ricevere l’A350 XWB Type Certification dall’autorità giapponese – ha dichiarato Stephane Ginoux, Presidente di Airbus Japan – è un grande risultato. Siamo molto lieti che Japan Airlines possa così unirsi agli altri vettori internazionali che operano gli aeromobili widebody più moderni del mondo”.

JAL ha sottoscritto nel 2013 un ordine per 31 A350 XWB (18 A350-900 e 13 A350-1000). È la prima volta che Japan Airlines si è orientata per l’utilizzo di aeromobili Airbus. La consegna del suo primo A350-900 è prevista intorno alla metà di questo 2019. La flotta JAL A350 XWB entrerà in servizio a settembre sulle principali rotte nazionali per familiarizzare gli equipaggi col nuovo tipo di velivolo a partire dal collegamento Haneda-Fukuoka, sostituendo aerei widebody di vecchia generazione.

Alla fine di marzo 2019, la famiglia A350 XWB aveva ricevuto 890 ordini fermi da 50 clienti in tutto il mondo, rendendolo così uno dei velivoli widebody di maggior successo di sempre.