Airbus A350-1000, è Cathay Pacific il “secondo” operatore nel mondo

(Teleborsa) – L’aerolinea di Hong Kong Cathay Pacific già dispone di una flotta di Airbus A350 XWB (eXTRA WIDE BODY) serie 900 ed ora il primo dei 20 A350-1000 è a disposizione del vettore. Entrambi gli aeromobili sono complementari e offrono una “comunanza” operativa senza pari, offrendo per di più i più elevati livelli di comfort ai passeggeri in tutte le classi. Un “benessere” garantito dalla cabina, che offre maggiore spazio personale, pressione ottimizzata, maggiore ricambio di aria fresca, temperatura e umidità controllate, connettività integrata e l’ultima generazione in termini di sistemi di intrattenimento di bordo.

Grazie a una eccellente operatività di lungo raggio, la disponibilità anche di A350-1000 costituirà presto per Cathay Pacific un segmento importante delle operazioni intercontinentali. L’aeromobile verrà infatti utilizzato sulla nuova rotta non-stop di Cathay da Hong-Kong a Washington DC, che rappresenta il volo più lungo, circa 17 ore, mai effettuato da Hong Kong.

“Abbiamo già una delle flotte a lungo raggio più giovani e, con l’arrivo di A350-1000, la nostra flotta diventerà ancora più giovane. – ha dichiarato Paul Loo, Capo dell’offerta commerciale di Cathay Pacific – L’aeromobile segue l’ingresso in flotta della variante A350-900, che ci ha permesso di espandere con successo il nostro network di lungo raggio a un ritmo quasi senza precedenti. A350-1000 ha un range incredibile, è molto silenzioso ed efficiente in termini di consumi, offre ai clienti un ambiente di cabina insuperabile ed è estremamente attrattivo dal punto di vista della redditività”.

“È per noi motivo d’orgoglio consegnare il primo A350-1000 a un cliente storico come Cathay Pacific – ha commentato Eric Schulz, Capo dell’Ufficio commerciale Airbus – e oltre ai grandi vantaggi offerti in termini di efficienza e costi del carburante, insieme ai livelli di comfort senza pari per i passeggeri, A350-1000 è davvero perfetto per Cathay Pacific per incrementare la capacità su alcune delle sue tratte più lunghe”.

L’A350-1000 è il più recente membro della famiglia widebody di Airbus, leader di mercato, e possiede elevati livelli di “comunità” con A350-900. Oltre ad avere una fusoliera più lunga, con il 40% di spazio in più nell’area premium rispetto ad A350-900, A350-1000 è caratterizzato anche dai più potenti motori Rolls-Royce Trent XWB-97. A oggi l’A350-1000 conta 168 ordini da parte di 11 clienti provenienti da cinque continenti.