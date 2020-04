Airbus 330 per voli Alitalia tra Roma e Sicilia

editato in: da

(Teleborsa) – Alitalia potrà garantire i collegamenti tra Fiumicino e gli aeroporti di Palermo e Catania, distribuendo i passeggeri a bordo dei voli nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Lo ha reso noto l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione, Marco Falcone, spiegando che ciò sarà possibile grazie all’impiego di aeromobili di maggiore capacità. A tale proposito, si era fatto portavoce dell’istanza il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci.

Alitalia utilizzerà un Airbus A330, con una capacità di poco inferiore a 300 posti, i cui sedili saranno occupati in modo da garantire il rispetto dei requisiti delle distanze di separazione tra persone. In questo modo si offre l’opportunità, a chi si muove per motivi di lavoro e per tutti i casi previsti dalle normative vigente sulla tutela della salute legate all’emergenza coronavirus.

(Foto: Enrico Massidda)