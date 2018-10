Airbus, 27 opzioni Lufthansa per A320neo convertite in ordini fermi

editato in: da

(Teleborsa) – Mega contratto Lufthana-Airbus con la conversione in cosiddetti “ordini fermi” di 27 opzioni della compagnia tedesca per la “Famiglia” di bireattori “single aisle” (a corridoio singolo, ovvero a fusoliera stretta, n.d.r.) A320. Si tratta di ventiquattro A320neo (new engine option, ovvero opzione nuovi motori, n.d.r.) e di tre più lunghi e capienti A321neo. Dieci di questi nuovi aeromobili entreranno a far parte della flotta Swiss-Swiss International Air Lines, la principale aerolinea svizzera dal 2005 integrata nel Gruppo Lufthansa.

L’accordo porta il numero totale di ordini di Lufthansa Group per la “Famiglia” A320neo a 149 unità: 101 A320neo e 48 A321neo. Il Gruppo Lufthansa è uno dei più grandi operatori della Famiglia A320 a livello mondiale.

“Siamo molto lieti di registrare questo ulteriore ordine da parte di un cliente così importante – ha dichiarato Christian Scherer, chief commercial officer di Airbus – e poter disporre di aeromobili della “Famiglia” A320neo permette a Lufthansa di rispettare le norme più severe in termini di efficienza e di riduzione delle emissioni acustiche e di CO2“.