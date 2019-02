Air Senegal, primo A330neo a Dakar

editato in: da

(Teleborsa) – Il primo A330neo di Air Senegal è atterrato all’aeroporto internazionale Blaise-Diagne di Dakar. L’A330neo di Air Senegal, denominato “Casamance”, è stato presentato nel corso di una cerimonia alla presenza di S. E. Macky Sall, Presidente della Repubblica del Senegal, e di Philippe Bohn, CEO di Air Sénégal.

Air Sénégal, che ha iniziato le operazioni nel 2018, prenderà in consegna il suo primo A330neo nelle prossime settimane, diventando così il primo vettore africano a ricevere e operare il nuovo membro della famiglia di aeromobili widebody leader di Airbus. La cabina ha una configurazione a tre classi, con 32 poltrone in Classe Business, 21 in classe Premium Plus e 237 in classe Economy. Air Sénégal prevede di operare il suo primo A330neo sulla rotta Dakar-Parigi, di prossima apertura, e sviluppare il proprio network di medio e lungo raggio.

L’A330neo, vero e proprio aeromobile di nuova generazione basato sul successo dell’A330, utilizza le tecnologie dell’A350 XWB. È dotato di motori Trent 7000 di Rolls-Royce, altamente efficienti e di nuova generazione, di nuove e più ampie ali ottimizzate in 3D e di nuovi Sharklets. Insieme, questi elementi portano a una riduzione dei consumi nell’ordine del 25% rispetto ai velivoli concorrenti di dimensioni simili e generazioni precedenti. Quella dell’A330 è una delle famiglie di widebody più diffuse di sempre con, al suo attivo, 1.700 ordini da parte di 120 clienti.