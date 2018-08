Air Malta-Ryanair, partnership per prenotazioni e acquisti tramite low cost irlandese

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova partnership con Air Malta è l’ultimissima novità del programma dedicato ai clienti Ryanair “Always Getting Better”. Ryanair, che offre già 53 rotte da e per Malta e quest’anno trasporterà 2,7 milioni di passeggeri. La low cost irlandese permetterà così ai suoi 139 milioni di clienti di prenotare voli operati da Air Malta sul sito Ryanair.com. su 21 rotte dall’Isola al centro del Mediterraneo verso 8 differenti paesi in Africa, Asia ed Europa, tra cui Russia e Tunisia.

“Siamo lieti di annunciare questa interessante partnership con Air Malta – ha dichiarato David O’Brien, Chief Commercial Officer della compagnia di Dublino – di cercare e ottenere la disponibilità sui voli di 21 rotte appunto da Malta verso entusiasmanti città in Austria, Repubblica Ceca, Israele, Marocco, Russia, Svizzera, Tunisia e Ucraina, in aggiunta alle oltre 300 destinazioni disponibili sul sito web Ryanair.com, il più grande sito di viaggi al mondo, con oltre 50 milioni di visite ogni mese”.

“Questo è un accordo storico in cui entrambe le compagnie aeree collaborano insieme a beneficio dei loro clienti – ha detto da parte sua il Presidente Air Malta, Charles Mangion – e ricordo come nell’ultimo anno Air Malta ha apportato significativi miglioramenti non solo espandendo il suo network di destinazioni con più frequenze, ma anche cambiando il suo prodotto in termini di tariffe e servizio a bordo. Questo accordo aiuterà Air Malta ad aumentare la propria visibilità sui mercati esteri e ad attingere a nuovi flussi di ricavi. Siamo impazienti di sviluppare un’ulteriore cooperazione tra le due compagnie aeree”.

“Iniziativa strategica è l’importante sviluppo che darà ad Air Malta l’accesso al un nuovo canale di vendita. Questa partnership supporterà ulteriormente la strategia di crescita e le ambizioni della nostra compagnia”, ha commentato Konrad Mizzi, Ministro del Turismo di Malta.