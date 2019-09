Air Italy vince due premi ad AIR Convention Europe in Lituania

editato in: da

(Teleborsa) – Air Italy si è aggiudicata due premi – il Diversity Award e il Most Captivating Marketing Project Award – alla cerimonia degli AIR Convention Europe Awards, tenutasi martedì sera in Lituania.

Il premio Diversity è stato vinto da Air Italy in qualità di prima compagnia aerea in Europa a introdurre l’opzione di genere non binario sul proprio sito Web, offrendo una terza opzione di genere, X, per quei passeggeri che non si riconoscono nella definizione di maschio o femmina.

Air Italy ha vinto anche il premio Most Captivating Marketing Project per la sponsorizzazione completa e integrata dei tre principali eventi Pride del 2019: Toronto, Milano e Sofia.

“AIR Convention è un evento primario nel settore dell’aviazione commerciale, partecipato da rappresentanti di primo livello delle principali compagnie aeree, aeroporti e altri attori chiave dell’industria del trasporto aereo, pertanto, vincere due premi in questa occasione è motivo di grande orgoglio per noi – ha dichiarato Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy – Nel corso del 2019, attraverso una serie di campagne di brand, scelte e attività commerciali, abbiamo mostrato i valori del nostro marchio. In particolare, ci siamo concentrati sull’inclusione e sulla libertà di scelta, come esemplificato dal nostro essere leader nel settore, grazie all’introduzione, come prima compagnia aerea europea, dell’opzione di genere non binario sul nostro sito Web e grazie al supporto ai più importanti Pride in diversi mercati chiave. Questi due premi testimoniano il nostro impegno e vorrei ringraziare tutti quei passeggeri e professionisti dell’aviazione che ci hanno sostenuto e hanno votato per noi”.