Air Italy, Solinas: “Confermo interesse della Qatar Airways...

(Teleborsa) – Interesse della Qatar Airways confermato per Air Italy. A dirlo è il Presidente della Regione Sardegna, Christina Solinas, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa.

“Mi attengo a dati ufficiali, cioè a una lettera firmata dal Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, che ci manifesta l’interesse non solo a ragionare con la Regione Sardegna ma a valutare investimenti di supporto“, ha dichiarato Solinas in merito alle interlocuzioni col Qatar per mantenere il 49% della società. Il presidente ha poi spiegato di puntare ad un azionariato diffuso con partecipazione pubblica.