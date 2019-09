Air Italy, sindacati: urgenti risposte chiare, altrimenti sarà mobilitazione

editato in: da

(Teleborsa) – “Senza risposte chiare di Air Italy su flotta e contratti di lavoro, sarà mobilitazione”. A dichiararlo la segreteria nazionale Uiltrasporti, spiegando che “abbiamo chiesto da tempo al management della compagnia un radicale cambio di passo, in merito agli accordi contrattuali e all’applicazione del CCNL di settore come riferimento minimo normativo retributivo per tutti i lavoratori, così come chiarezza su investimenti, crescita e sviluppo dell’azienda”.

“Purtroppo – prosegue Uiltrasporti – finora le risposte non solo non sono arrivate, ma nelle ultime ore si stanno diffondendo voci su un eventuale prossimo aumento esponenziale di attività di volo esternalizzate a compagnie straniere. Se ciò fosse confermato, le ripercussioni sui lavoratori di Air Italy di volo e di terra sarebbero gravissime, rendendo inevitabile l’apertura di una nuova stagione conflittuale.

“Piuttosto che occuparsi di spot pubblicitari – sottolinea – il management di Air Italy meglio farebbe ad occuparsi di rinegoziare con i sindacati i contratti di lavoro scaduti, e ad attuare il piano di investimenti promesso, per il bene di Air Italy e dei suoi lavoratori, i cui sacrifici hanno consentito l’avvio di questa nuova compagnia targata Qatar Airways.

“Non saremo più disponibili – avverte concludendo Uiltrasporti – a tollerare ulteriori silenzi e ritardi, così come il perdurare di una gestione del personale poco trasparente e soprattutto esternalizzazioni delle attività”.