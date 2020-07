Air Italy, sindacati rinviano al 4 agosto manifestazione al Ministero del Lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Rinviata al 4 agosto la manifestazione dei lavoratori di Air Italy sotto la sede del Ministero del Lavoro a Roma.

Ad annunciarlo i sindacati dei trasporti che avevano organizzato in precedenza la mobilitazione per il 29 luglio. Il 4 agosto la manifestazione si svolgerà in coincidenza della nuova convocazione del Ministero.

Secondo quanto riferiscono i sindacati un primo incontro con la Ministra Nunzia Catalfo ha consentito di approfondire alcune criticità sul futuro dei lavoratori della compagnia aerea in liquidazione. Nell’incontro della prossima settimana le organizzazioni sindacali si attendono ora risposte sulla cassa integrazione prorogata per il tempo necessario a risolvere la vertenza.