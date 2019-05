Air Italy sceglie Tayaran Jet sulle rotte nord-sud Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Tayaran Jet, vettore bulgaro in esercizio dall’agosto 2018 con la compagnia italiana FlyErnest, fornirà un suo aereo anche ad Air Italy per voli di linea sulla direttrice Nord/Sud Italia. Saranno 6 le tratte al giorno che collegheranno gli aeroporti di Malpensa/Catania, Malpensa-Napoli, Malpensa/Cagliari.

Il vettore bulgaro, con oltre 1600 ore di attività e 194.000 passeggeri trasportati in capacity provider con Fly Ernest, ha fatto registrare il 94% di puntualità dei voli in nove mesi di piena attività. Tayaran Jet preannuncia nuovi progetti di cooperazione, lasciando intendere un ampliamento della propria flotta costituita da Boeing 737/300.