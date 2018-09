Air Italy ricerca nuovo personale

editato in: da

(Teleborsa) – Air Italy è pronta a coprire altre cinque nuove posizioni lavorative vacanti fra i vari reparti aziendali. La compagnia aerea porterà così a 58 il numero totale di nuovi posti di lavoro aggiunti, di cui 53 sono stati in Italia e 5 all’estero. Dati di crescita importanti se si pensa che sono passati sei mesi dal lancio del nuovo marchio, che continua ad aumentare le destinazioni, e punta a diventare una compagnia di medie dimensioni con hub a Milano Malpensa.

“Queste nuove posizioni hanno generato nel gruppo Air Italy una moltitudine di nuove opportunità sia per il personale già in forza, sia per i nuovi e futuri occupati. Mentre la compagnia aerea continua a crescere – in seguito al costante ingresso di nuovi aeromobili e all’apertura di nuove destinazioni in tutto il mondo – queste nuove opportunità di lavoro sono destinate a crescere”, ha dichiarato Neil Mills, Chief Operating Officer di Air Italy.