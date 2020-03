Air Italy, pubblicato bando vendita su sito compagnia

editato in: da

(Teleborsa) – Sul sito di Air Italy (www.airitaly.com) pubblicato il bando per l’Invito a manifestare interesse per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo ad Air Italy S.p.A. in Liquidazione“. Il bando prevede la possibilità di mostrare il proprio interesse all’acquisto di uno o entrambi i rami d’azienda: il ramo d’azienda relativo alle attività di aviation (“Lotto Aviation”), il ramo d’azienda relativo alle attività di manutenzione (“Lotto Manutenzione”), il ramo d’azienda che comprende il Lotto Aviation unitamente al Lotto Manutenzione (“Lotto Unico”). Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 (ora italiana) del giorno 25 marzo 2020.

I soggetti che invieranno una Manifestazione di Interesse nei termini e nelle modalità indicati saranno ammessi a partecipare alla Procedura e potranno avere accesso alle informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei Lotti, secondo modalità e termini che verranno specificati direttamente agli interessati.

A seguito della scadenza del Termine, saranno analizzate le Manifestazioni di Interesse pervenute entro il Termine e, ai soggetti ammessi alla Procedura, sarà inviato l’invito a condurre una due diligence che dovrà concludersi indicativamente entro il termine di 10 giorni dalla data di ammissione alla data room virtuale allestita da Air Italy.