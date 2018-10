Air Italy presenta il network invernale al TTG Rimini

editato in: da

(Teleborsa) – Air Italy ha debuttato al TTG Incontri di Rimini, dopo la presentazione del marchio lo scorso febbraio e il lancio delle nuove rotte intercontinentali dal proprio hub di Milano Malpensa e dei prodotti e servizi a bordo significativamente migliorati.

Per presentare il nuovo prodotto, le uniformi del personale di Cabina, le destinazioni e il servizio, la presenza di Air Italy è stata contrassegnata da uno stand significativamente ampio e dalla partecipazione dello staff commerciale al completo con l’obiettivo di informare tutti gli operatori italiani del settore turistico su tutti i nuovi sviluppi della Compagnia.

Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy, ha dichiarato: “TTG è l’evento principale per gli operatori del settore turistico in Italia e Air Italy è lieta di essere presente per mostrare il nuovo marchio, il prodotto e il servizio. Questo è un anno molto importante per Air Italy per l’arrivo della nostra nuova flotta, il lancio dei nostri nuovi voli intercontinentali per New York, Miami, Bangkok, Delhi e Mumbai, e per la trasformazione del nostro prodotto e l’offerta di nuovi servizi a bordo. Mostrare tutto questo agli operatori del settore è fondamentale per il nostro sviluppo in corso e prossimo. Le nostre partnership commerciali infatti sono la chiave per la nostra crescita futura”.