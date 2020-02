Air Italy, Patuanelli: garantire operatività più a lungo possibile

editato in: da

(Teleborsa) – “Bisogna garantire l’operatività di Air Italy il più a lungo possibile e poi individuare una soluzione strutturale. Stiamo lavorando da 24 ore”. Lo ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a proposito della vertenza Air Italy, a margine del Question Time al Senato. “Stasera ne parleremo con la ministra De Micheli per trovare una soluzione a breve”, ha aggiunto.

A proposito dei lavoratori della compagnia aerea, Patuanelli ha detto: “Cerchiamo di risolvere un problema alla volta e garantire almeno che la compagnia possa continuare a operare per qualche mese”.

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare al Question Time sulle misure per aumentare gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo delle imprese il ministro ha riferito che è pronto il Fondo nazionale Innovazione da 1 miliardo di euro per dare impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo. “Ci sono risorse, strumenti e interventi, forse manca un quadro organico e mancava un tassello che abbiamo riempito con la formazione della governance del Fondo nazionale innovazione, un fondo di venture capital da 1 miliardo che va nella direzione dello stimolo della ricerca e sviluppo”, ha detto Patuanelli.

“Con l’inizio della governance inizia anche la strategia del piano che sarà pronto tra qualche settimana – ha aggiunto il Ministro – e dovremmo in questo modo dare impulso e stimolo a tutte le attività di start up. La parte di fondi pubblici c’è, bisogna capire come attrarre investimenti privati in ricerca e sviluppo”.