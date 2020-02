Air Italy, ore decisive per la sorte della compagnia. ipotesi liquidazione

editato in: da

(Teleborsa) – Un “buco” che sarebbe nell’ordine dei 200 milioni di euro per il bilancio 2019 di Air Italy, tanto che Aga Khan e Qatar Airways si troverebbero in difficoltà per ricapitalizzare. Nell’assemblea fissata tra poche ore potrebbe così addirittura spuntare lo spettro della liquidazione con la conseguente nomina di Commissari straordinari. I due soci, infatti, che detengono rispettivamente il 51 e il 49% della compagnia nata sulle ceneri di Meridiana, prima ancora Alisarda, nello scorse settimane avevano freneticamente cercato di trovare una soluzione per non far “precipitare” il vettore italiano guidato da uomini del Golfo, ma, sembrerebbe, invano. Le cifre indicherebbero, infatti, la perdita di più del 60% del fatturato a causa del fallimento del più che ambizioso piano di espansione presentato neppure troppo tempo fa.

Un ambizioso piano di crescita che aveva indotto Akbar Al Baker in persona, CEO del partner Qatar, a non far mistero dell’intenzione che Air Italy potesse addirittura “scalzare” Alitalia dal ruolo di prima compagnia italiana con la messa in opera di 50, e forse più, collegamenti intercontinentali. Ma la maggior parte sono rimasti solo sulla carta. Diverse rotte di lungo raggio sono state sì aperte, ma durate poche settimane per il non sufficiente numero di passeggeri interessati a raggiungere le destinazioni offerte.

L’eventuale cessazione dell’attività di Air Italy, ma anche solo un ridimensionamento, si ripercuoterebbe negativamente sullo scalo di Milano Malpensa, appunto nei piani della compagnia ad assumere il ruolo di hub del gruppo. Con problemi che potrebbero coinvolgere anche il nord est della Sardegna, in quanto l’operatività su Olbia, e di conseguenza sulla Costa Smeralda, è da sempre storicamente legata alle attività aeree dell’Aga Khan, appunto anche socio proprio dell’aeroporto di Olbia.