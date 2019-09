Air Italy, nuove rotte invernali da Malpensa per Maldive, Zanzibar, Tenerfe e Mombasa

editato in: da

(Teleborsa) – E’ sempre tempo d’estate per Air Italy che da Milano Malpensa a partire da fine ottobre lancia una nuova serie di rotte stagionali per sfuggire all’inverno alla ricerca di temperature più miti. Nuovi voli che raggiungeranno l’arcipelago delle Maldive, nell’Oceano Indiano, Mombasa in Kenya, l’isola di Zanzibar al largo della costa orientale dell’Africa centrale e, sul versante opposto, Tenerife, la più grande delle isole spagnole che si trovano al largo della costa occidentale dell’Africa, le Canarie.

“A partire da quest’ inverno, stiamo lanciando nuovi servizi stagionali – hanno detto Rossen Dimitrov, Air Italy Chief Operating Officer e Morena Bronzetti, Vice President Sales and Distributione della compagnia italiana nel corso della presentazione a Milano – e siamo sicuri che queste rotte riscuoteranno un successo pari o addirittura maggiore dei nostri collegamenti per il Nord America”.

I nuovi voli diretti da Malpensa alle Maldive, Mombasa e Zanzibar saranno operati con Airbus 330, dotati di 24 comodi sedili completamente reclinabili in Business e 228 in Economy, Il primo collegamento per Mombasa partirà il 27 ottobre, seguito dalla rotta per Tenerife il 28 ottobre, mentre dal 29 ottobre sarà possibile volare anche a Zanzibar o alle Maldive nell’Oceano Indiano.