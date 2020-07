Air Italy, mercoledì 29 luglio attesi 1.500 lavoratori di fronte al Ministero del Lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Sono attesi 1.500 dipendenti Air Italy di fronte alla sede del Ministero del Lavoro a Roma mercoledì 29 luglio. L’obiettivo è quello di “chiedere al Governo risposte immediate in merito ad ammortizzatori sociali e prospettive industriali per i lavoratori del secondo vettore nazionale”.

La compagnia aerea è in liquidazione da febbraio e “prevede la ripresa della procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori già dal 17 agosto, a meno che Air Italy non rientri nel provvedimento di sospensione dei licenziamenti, attualmente all’esame del governo”, hanno spiegato le sigle sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl.

Ma a turbare i sindacati c’è anche la scarsa informazione in merito ad un’eventuale interessa della newco Alitalia per alcuni asset di Air Italy. Come ha spiegato il segretario della Filt Arnaldo Boeddu a Il Sole 24 Ore, infatti, “Non solo oggi nessuno è in grado di sapere quando e per quanto tempo i lavoratori Airitaly avranno la certezza di percepire la Cassa Integrazione ma anche perché non si sa ancora nulla sulle manifestazioni di interesse fatte recapitare ai liquidatori della compagnia”.

Al centro delle richieste dei sindacati però non c’è solo il Governo ma anche le Regioni Sardegna e Lombardia, “interessate al problema” secondo Boeddu.

«Per questo motivo saremo in piazza e chiederemo la convocazione immediata di un tavolo istituzionale – ha aggiunto Boeddu – per valutare soluzioni alternative e un progetto industriale che garantisca occupazione e servizi».