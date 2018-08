Air Italy, inaugurato volo Milano Malpensa – Lamezia Terme

editato in: da

(Teleborsa) – Lamezia Terme, sesto scalo nazionale di Air Italy, da oggi domenica 26 agosto 2018 è direttamente collegata con l’hub di Malpensa della compagnia Air Italy che da Milano raggiunge non stop New York, Miami, Avana, Bangkok, Delhi, Mumbai, Mosca, Cairo, Dakar, Accra e Lagos.

Alle 12,30 il Boeing 737 MAX 8 del volo IG973 è decollato appunto da Milano Malpensa, atterrando all’aeroporto calabrese di Sant’Eufemia alle 14.15, dopo 1 ora e 45 minuti, accolto dal tradizionale “battesimo con getti d’acqua” dei Vigili del Fuoco, dedicato al primo atterraggio di un nuovo collegamento di un’aerolinea. Il volo di rientro sul capoluogo lombardo, è partito alle 15.00.

Si tratta del nuovo collegamento giornaliero Lamezia Terme-Milano che opera inizialmente 10 volte alla settimana per aumentare a frequenza bi-giornaliera da fine ottobre 2018. Il Boeing 737 MAX 8 offre, anche sulla tratta nazionale, di 12 posti in Business Class e di 168 di Economy.

Air Italy opera così attualmente servizi domestici da Milano Malpensa per Roma, Napoli, Palermo, Olbia e Catania. “Con l’apertura di questa sesta tratta italiana a Lamezia Terme – ha commentato Neil Mills, Chief Operating Officer della compagnia – Air Italy ha completato la prima fase del suo piano aziendale sulle rotte nazionali per il 2018. E Collegando l’Italia centrale e meridionale con la nostra nuovissima flotta di aerei B737 MAX 8 stiamo mantenendo la promessa di offrire ai nostri clienti una nuova scelta per i loro viaggi via Milano praticamente in tutto il mondo”.

Da parte sua, Arturo De Felice, Presidente di SACAL, società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme e della Calabria, ha dichiarato: “Col debutto di questo collegamento Air Italy con Milano Malpensa esprimo la mia grande soddisfazione e dell’intero management dell’Aeroporto. Air Italy, con la sua nuova flotta premia gli scali del sud Italia, consentendo nuovi collegamenti con Milano e arricchendo il network con nuove destinazioni intercontinentali e ciò significa, in un’ottica strategica, che anche la Calabria sarà più facilmente raggiungibile e con tariffe altamente competitive”

Il prossimo nuovo volo di Air Italy verrà inaugurato il 9 settembre e sarà il quadri settimanale Milano e Bangkok operato domenica, lunedì, mercoledì e venerdì con Airbus A330-200 allestiti con 24 posti di Business e di 228 di Economy. L’apertura degli annunciati collegamenti con l’India, su Dehli e Mumbai, sempre con A330-200 come tutti i servizi intercontinentali della compagnia, avverrà rispettivamente il 28 e il 30 ottobre.