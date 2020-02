Air Italy, De Micheli chiede incontro urgente all’azienda

editato in: da

(Teleborsa) – Il MIT convoca Air Italy per discutere dell’aggravamento della crisi in cui è caduta la compagnia aerea, nel giorno in cui è convocata (in prima) l’assemblea per decidere sul da farsi, con l’alta probabilità di una liquidazione e conseguenti pesanti ricadute occupazionali.

“A seguito della comunicazione informale avvenuta da parte dei sindacati, relativa alle decisioni dell’assemblea odierna dei soci di Air Italy sulla probabile liquidazione della compagnia aerea – spiega una nota – la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli ha chiesto un incontro urgente con l’azienda invitando, peraltro, alla sospensione di ogni decisione fino alla riunione con i ministeri competenti”.

“Non è accettabile la decisione di liquidare un’azienda di tali dimensioni , senza informare prima il Governo e senza valutare seriamente eventuali alternative, pertanto mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all’incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore“, aggiunge la De Micheli.