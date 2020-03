Air Italy: confermato stop al licenziamento collettivo

editato in: da

(Teleborsa) – Atmosfera di relativo sollievo tra i dipendenti di Air Italy dopo le rassicurazioni ricevute ieri dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo circa la sospensione della procedura di 1.450 licenziamenti avviata lo scorso 23 febbraio.

Il licenziamento collettivo non avverrà grazie alle misure contenute nel decreto Cura Italia, sollecitate in particolare dai sindacati e messe in atto dal Governo. La sospensione rientra nel pacchetto di stanziamenti per 600 milioni di euro a favore del trasporto aereo per fare fronte agli effetti prodotti dall’emergenza coronavirus.