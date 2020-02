Air Italy, concluso il vertice al Mit

editato in: da

(Teleborsa) – Bocce cucite al termine del vertice sulla liquidazione di Air Italy che si è tenuto al Ministero dei Trasporti. Dopo circa un’ora i Commissari liquidatori della società Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro hanno lasciato il ministero senza rilasciare dichiarazioni alla stampa: a breve è attesa una nota del Mit.

Il vertice è stato voluto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli: oltre ai Commissari, hanno partecipato la sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, e il presidente di Enac, Nicola Zaccheo.

In tutto sono circa 1.200 dipendenti della compagnia, di cui 550 in Sardegna. Gli azionisti Alisarda e Qatar Airways hanno deciso all’unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis a causa delle condizioni di difficoltà del mercato.