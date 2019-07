Air Italy annuncia nuove rotte sul Nord America

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia Air Italy ha annunciato le nuove date sul vettore del Nord America per l’estate 2020. Riprenderanno infatti i voli per Los Angeles, San Francisco e Toronto, vengono inoltre riconfermate tutte le destinazioni sull’Africa (Il Cairo, Dakar, Accra, Lagos e Sharm el Sheikh) e i voli domestici fra l’aeroporto di Milano Malpensa e Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.

“Grazie agli eccellenti risultati registrati sul nostro network nel corso del 2019, – ha dichiarato Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer – siamo molto orgogliosi di poter annunciare l’inizio delle vendite per l’anno 2020, garantendo la copertura dell’intera rete per la prossima estate. Questo dimostra il nostro impegno verso il mercato nazionale e internazionale, la nostra strategia in termini di network e il nostro desiderio di migliorare ancora una volta l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri, anche dando loro l’opportunità di pianificare in anticipo le nostre destinazioni più richieste”.