(Teleborsa) – Continua il piano d’espansione di Air Italy, compagnia aerea italiana con sede a Olbia nata dalla fusione fra Meridiana fly e Air Italy.

Il vettore aereo ha annunciato il primo volo non-stop Milano – Mumbai, che decollerà il 30 ottobre 2018. Si tratta della quarta destinazione internazionale servita dal suo hub di Milano Malpensa nel 2018, dopo le tre rotte per New York e Miami in partenza da giugno 2018 e per Bangkok, previsto da settembre 2018.

Il servizio verrà operato da un Airbus A330-200, dotato di 24 posti in Business Class e 228 posti in Economy Class.

Il primo collegamento Air Italy per l’India prevede cinque voli settimanali fra Milano Malpensa e Mumbai, sarà l’unico diretto con la “Città dei Sogni” sia da Milano, sia dall’Italia.

“Questa nuova rotta dimostra la nostra determinazione a continuare ad espandere il network con ulteriori entusiasmanti destinazioni, in grado di attrarre passeggeri in Italia e portare i nostri clienti italiani nel mondo, accogliendoli a borso e invitandoli a provare la nuova esperienza di viaggio con Air Italy”, ha dichiarato il vice presidente esecutivo della compagnia, Marco Rigotti.