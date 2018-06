Air Italy annuncia il nuovo collegamento Milano-Dehli

editato in: da

(Teleborsa) – Air Italy ha annunciato il nuovo Milano Malpensa – Delhi, quinta nuova destinazione intercontinentale servita dal suo hub lombardo nel 2018.

Questo collegamento, attivo dal prossimo 28 ottobre, si va ad aggiungere a quelli per New York e Miami, inaugurati rispettivamente il 1° e l’8 giugno 2018, per Bangkok, previsto a partire dal 9 settembre e Mumbai, anche questo attivo dall’inizio della winter season (programmazione invernale). Air Italy è l’unica compagnia italiana ad effettuare un volo diretto da Milano a Delhi.

Il servizio prevede cinque voli settimanali e sarà operato da un Airbus A330-200, con una configurazione di 24 posti in Business Class e 228 posti in Economy Class. Il tempo di volo del collegamento è di 7 ore e 30 minuti da Milano Malpensa e di 9 ore dall’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Dehli.

Marco Rigotti, Vice Presidente Esecutivo di Air Italy, spiega che la compagnia non solo collegherà l’India all’Italia, ma garantirà anche ottime connessioni fra l’India e New York, grazie ai propri voli da Milano, dove i passeggeri faranno scalo.

L’hub di Milano Malpensa, oltre ad essere sempre di più un importante snodo per connessioni da tutto il mondo per il Centro-Sud Italia, diventerà perciò anche un punto di collegamento tra le due megalopoli indiane servite e New York, fra l’Est e l’Ovest del mondo.