Air italy alle celebrazioni per i 20 anni di Enac

(Teleborsa) – Era presente anche Air Italy all’evento organizzato da Enac per celebrare il traguardo dei 20 anni, che si è svolto a Roma a margine della presentazione del Rapporto e bilancio sociale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile.

DUE NUOVI ARRIVATI PER UNA FLOTTA SEMPRE PIU’ RICCA – E’ intervenuto Neil Mills, Chief Operating Officer di Air Italy, che ha ringraziato il Presidente Prof. Vito Riggio, il Direttore Alessio Quaranta, il management e il personale di ENAC, sottolineando quanto sia stato fondamentale il loro supporto in particolare in questa nuova fase di razionalizzazione dell’organizzazione operativa di Air Italy e di avvio del programma di rinnovamento della flotta che nell’ultimo mese si è arricchita di due Airbus A330-200 e un nuovo Boeing 737 MAX.

A chiusura dell’ intervento, Mills ha invitato tutti i presenti a lavorare congiuntamente per incrementare la competitività delle compagnie aeree italiane e del settore.