Air France-Klm sbarca a Catania con voli da Parigi CDG

(Teleborsa) – Dal 27 marzo 2018 Air France-Klm comincerà a operare 3 collegamenti settimanali per Catania in partenza da Parigi-Charles de Gaulle. I voli saranno, operati da Airbus A319 e A320 e numerati AF1290/1291 partiranno dal Charles de Gaulle alle 13:30 per arrivare nell’est della Sicilia al Vincenzo Bellini di Fontanarossa alle 16:05. In senso inverso, AF1291 decollerà da Catania alle 16:50 con arrivo a Parigi 19:35. Voli ogni ??martedì, giovedì e sabato,

In partenza da Parigi-Charles de Gaulle, Parigi-Orly, Amsterdam-Schiphol, Bordeaux, Lione, Nantes e Rotterdam, gli aerei del Gruppo con i colori Air France, HOP! Air France, KLM e Transavia servono 13 destinazioni in Italia con 466 frequenze settimanali per la stagione invernale 2017-18. I voli raggiungono Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona.

Air France ha inoltre presentato il suo primo chat bot Louis, dedicato a rispondere alle domande dei clienti relative al bagaglio. I problemi relativi al bagaglio sono il secondo argomento più frequente quando si richiede assistenza ai social media. Questo chat bot utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare le intenzioni dell’utente.

Chat bot Louis è inoltre collegato ai sistemi Air France, fornendo agli utenti lo stato del bagaglio in ritardo o informazioni sulle franchigie. Gli utenti verranno reindirizzati a un agente se Louis non conosce la risposta. Questo chat bot è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sull’app Facebook Messenger direttamente dalla baggage FAQ page sul sito web.