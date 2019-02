Air France-KLM, la Francia commenta la mossa olandese: “Ostile e sorprendente”

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva la risposta della Francia all’annuncio del governo olandese relativo all’acquisto di una partecipazione del 12,68% del gruppo franco-olandese Air France KLM. Parigi definisce questa inattesa acquisizione “un’operazione ostile e sorprendente“.

“Il modo in cui questa partecipazione è stata acquisita – sottolinea una fonte – ricorda le tecniche dei trader piuttosto che quelle degli azionisti pubblici, ed è una cosa molto sorprendente e ostile nei confronti del Consiglio di amministrazione di Air France e degli altri azionisti che, come il governo francese, non sono stati informati in anticipo di questa decisione del governo olandese”.

L’obiettivo dell’operazione dichiarato dal Ministro delle Finanze Olandese Wopke Hoekstra, è quello di “avere una quota equivalente a quella dello stato francese”, che detiene il 14,3 del capitale del Gruppo, rafforzando così la sua presa sulla società nel contesto dei crescenti dissensi con l’altro “socio statale”.

A spingere all’azione l’Olanda per tutelare l’interesse nazionale sono stati, in particolare, i contrasti con Parigi sulla sostituzione di Pieter Elbers, Amministratore Delegato di KLM.