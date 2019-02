Air France-KLM, il Gruppo migliora la Governance e semplifica la struttura

editato in: da

(Teleborsa) – il “Board of Directors” Air France-KLM ha approvato all’unanimità la presentazione di Benjamin Smith, CEO della compagnia franco-olandese, delineando le sue ambizioni per il Gruppo, i principi di governance, le decisioni strategiche e i processi da realizzare, con l’obiettivo di semplificare e migliorare la governance del Gruppo al fine di raggiungere l’European airline leadership.

Alcuni elementi chiave stabiliti per raggiungere gli obiettivi a lungo termine del Gruppo: creare un nuovo Group CEO Committee per determinare la direzione strategica per tutte le compagnie aeree e le business unit di tutte le componenti. Questo comitato direttivo sarà presieduto da Benjamin Smith. Gli altri membri del comitato comprendono Pieter Elbers (CEO KLM), Anne Rigail (CEO Air France) e Frédéric Gagey (CFO Air France-KLM). I tre riferiranno direttamente a Benjamin Smith.

L’obiettivo è, inoltre, di aumentare la collaborazione generale per meglio catturare sinergie, efficienze ed economie di scala, con l’obiettivo di migliorarne la redditività complessiva; celebrare il patrimonio storico, la reputazione e il riconoscimento dei brand Air France, KLM e Transavia nei rispettivi mercati e rafforzare la posizione del Gruppo presso i due hub, Amsterdam Schiphol e Paris-Charles de Gaulle; semplificare i processi operativi chiave nelle seguenti aree: strategia di flotta e network, strategia commerciale e riguardo le alleanze, risorse umane, acquisti, human resources, digital and data management.

Il Board of Air France-KLM propone il rinnovo di Pieter Elbers come CEO di KLM durante il KLM Annual General Meeting di aprile. Sia Anne Rigail che Pieter Elbers sono inoltre nominati Deputy CEO di Air France-KLM e hanno espresso il loro impegno a costruire il successo del Gruppo insieme a Benjamin Smith.

“Air France-KLM Board of Directors” riconosce l’ingresso di Benjamin Smith nel Supervisory Board of KLM al prossimo AGM. “Siamo convinti che Benjamin Smith e il suo Team, con il rinnovo di Pieter Elbers, guideranno un’ulteriore crescita in Air France-KLM, sfruttando la forza e l’esperienza combinata fornite dal Gruppo e dalle sue compagnie aeree – ha dichiarato Anne-Marie Couderc, Chair of the Air France-KLM Board – e il “Board of Directors” accoglie con favore questa nuova struttura gestionale appena adottata, che aiuterà il Gruppo, sotto la chiara leadership di Benjamin, a raggiungere la leadership e il successo del settore”.