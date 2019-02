Air France KLM fa il pieno di utili nel 2018 nonostante scioperi

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati boom per Air France-KLM che chiude l’esercizio 2018 con un utile in crescita del 151% a 409 milioni di euro, a dispetto dello sciopero di 15 giorni che ha avuto un impatto economico valutabile in 335 milioni di euro.

Performance commerciale ed operativa molto positiva con oltre 100 milioni di passeggeri trasportati, che confermano il vettore d’oltralpe leader europeo nel lungo raggio, e ricavi unitari (ASK) in crescita dell’1,1%.

“Con la più grande rete a lungo raggio operante fuori dall’Europa, il Gruppo Air France-KLM ha raggiunto un importante traguardo portando oltre 100 milioni di passeggeri nel 2018 “, ha sottolineato il CEO Benjamin Smith, aggiungendo che “la buona performance commerciale e il continuo controllo dei costi hanno parzialmente compensato l’impatto degli scioperi nel primo semestre dell’anno e gli effetti negativi dell’aumento della bolletta del carburante”.

Sul risultato operativo pari a 1,332 miliardi pesa, invece, l’impatto degli scioperi. Debito in calo di 195 milioni a circa 6,1 miliardi di euro.