Air france-KLM, delude il traffico di agosto

(Teleborsa) – Traffico in modesta crescita ad agosto per Air France-KLM, che paga dazio alla Borsa di Parigi, con un ribasso dell’8,46% a 9,05 euro per azione.

Il carrier franco-olandese, proprio nel bel mezzo dell’alta stagione, ha riportato una modesta crescita dei passeggeri e del traffico. il duo Air France KLM ha visto aumentare il numero dei passeggeri dell’1% a 7,9 milioni e dell’1,2% il traffico (RPK – ricavi per chilometro). La capacità è cresciuta dell’1,6% e quindi il fattore di riempimento (load factor) è sceso di 0,4 punti.

La compagnia di volo ha anche lanciato un warning, confermando che il numero di prenotazioni è stato “più debole del previsto, a causa del deterioramento del quadro macroeconomico”.

Aggiungendo i dati della compagnia low cost Transavia, che ha riportato una crescita dei passeggeri del 7,8% a 1,9 milioni e dei ricavi dell’8,9%, l’intero Gruppo fa segnare un aumento del numero di passeggeri a 9,8 milioni (+2,3%) e dei ricavi del 2,1% con un load factor in calo di 0,3 punti.

Resta al palo il settore cargo che fa segnare una diminuzione del traffico del 5,7% e del fattore di riempimento di 3,1 punti.