Air France-KLM adotta una governance transitoria

(Teleborsa) – Air France-KLM ha nominato il direttore finanziario, Frederic Gagey, amministratore delegato ad interim per sostituire Jean Marc Janaillac, che si era dimesso a seguito della bocciatura dell’accordo salariale lo scorso 4 maggio. Una decisione provvisoria che apre un nuovo capitolo per la compagnia compagnia aerea alle prese con un momento molto delicato della propria storia.

Nella governance transitoria per il gruppo, Anne-Marie Couderc avrà il ruolo di di presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione. E’ stato istituito un comitato manageriale di gestione composto da tre membri: Frédéric Gagey Chief Financial Officer del gruppo, Franck Terner e Pieter Elbers, CEO di KLM.

La governance transitoria durerà il meno tempo possibile per completare efficacemente il processo di successione per i ruoli lasciati da Jean Marc Janaillac.